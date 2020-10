14 borgere har sat sig ind i havets problemer og kræver handling nu

Det danske havmiljø har i den grad brug for en hjælpende hånd. Og det haster. For Danmark bør være førende i kampen for et rent hav, og det er langtfra tilfældet i dag. Derfor bør ansvaret for havet samles i et ministerium, og der bør etableres en uafhængig institution i form af en havombudsmand til at holde politikerne i ørerne.

Sådan kan man sammenfatte det klare budskab fra et borgerpanel, som i 10 dage og med input fra en række eksperter og partsinteresser har fordybet sig i de forskellige former for pres på havmiljøet, og hvad man kan gøre ved det.

Anbefalingerne fra de 14 borgere i alderen 23 til 75 år blev mandag præsenteret på Christiansborg ved konsensuskonferencen ’Vores hav’, organiseret af Teknologirådet og finansieret af Velux Fonden.