Initiativtager til sexisme-opgør går i rette med Støjberg: Der er altså ikke tale om »feministisk hævntørst«

Inger Støjberg burde bekymre sig mindre om krænkernes retssikkerhed og mere om at gøre noget ved de krænkelser, der finder sted i dansk politik.

Sådan lyder det fra Camilla Søe (V), efter at Inger Støjberg i et interview i Berlingske har advaret mod »en feministisk hævntørst« i debatten om seksuelle krænkelser, der gør, at mænd står uden en ordentlig retssikkerhed og mulighed for at forsvare sig.

»Jeg har kun oplevet Inger Støjberg i den her debat, når det handler om, at hun synes, det er ved at gå over gevind. Jeg synes, at det ville klæde Venstres næstformand og en kvinde i dansk politik, som jeg ved mange ser op til, også at adressere nødvendigheden af, at der er blevet lavet det her opråb bredt på tværs af de politiske partier, hvis primære formål netop ikke handlede om at gå ud og sætte navn på, men handlede om, at der manglede et sted at gå til«, siger Camilla Søe.