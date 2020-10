Bundlinjen: Han kalder det et drømmejob, men det er en barsk udfordring, og slægtsnavnet gør det ikke nemmere

Den ny topchef i Grundfos, Poul Due Jensen, kalder det et drømmejob. Men det er også en barsk udfordring. Han overtager chefstolen i den globale pumpefabrik efter den navnkundige Mads Nipper, som er tiltrædende topchef i energigiganten Ørsted. Poul Due Jensens slægtsnavn gør det ikke lettere at løse opgaven. Snarere tværtimod.

Poul Due Jensen skal nu bevise, at det ikke alene er slægtskabet, som har givet ham jobbet. Han er barnebarn af stifteren af samme navn. Hans far, Niels Due Jensen, har ikke lagt skjul på, at han ønskede, at Poul Due Jensen skulle løfte familiens ejerskab videre i næste generation. Men faderen så ham snarere som formand for ejerfonden end som daglig topchef i virksomheden. Poul Due Jensen har i stedet arbejdet for at få ansvaret for den daglige drift. Det er nu lykkedes.