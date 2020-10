Nye Borgerlige: Danskerne har krav på hele sandheden, men jeg må ikke fortælle den

Er der én ting, der kendetegner tildeling af statsborgerskab i Danmark, er det fortrolighed.

Når ansøgere søger dispensation fra normale kriterier som sprogkrav, fordi de eksempelvis lider af posttraumatisk stress, så afgør politikerne i Folketingets Indfødsretsudvalg hver enkelt sag ved simpel flertalsafstemning. Og afviste ansøgere får ingen begrundelse, ud over at udvalget sagde nej. En lignende fortrolighed gør sig nu gældende, når det kommer til fem konkrete ansøgere.

Selv om de lever op til kriterierne, fik de ifølge Politikens oplysninger for nylig besked om, at de alligevel ikke får statsborgerskab nu, men tidligst om fem eller to år. Det på trods af, at de tidligere rent faktisk har fået brev fra Udlændinge- og Integrationsministeriet om, at de ville være med på det næste lovforslag, der formelt tildeler statsborgerskab til flere hundrede personer.