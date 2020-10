Sociale bobler: »Er det sociale udbytte større end risikoen ved at mødes med den her person? Det er mærkeligt og nyt at tænke sådan«

Vi skal alle vælge, hvilke 10 personer vi vil have i vores sociale boble, siger myndighederne. Men hvad betyder vores coronaerfaringer fra foråret for vores indstilling til nye restriktioner? Det har vi talt med en række danskere om, som forleden havde sat et andet menneske stævne udendørs til en walk and talk.