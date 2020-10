38-årig idømmes forvaring for overgreb på 10-årig

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

En 38-årig mand er så farlig for sine omgivelser, at Vestre Landsret onsdag har idømt ham forvaring.

Manden blev blandt andet dømt for at have forgrebet sig på sin ekskærestes ti-årige datter.

I en måneds tid sidste forår udsatte han pigen for forskellige seksuelle overgreb på en adresse på Djursland. Her boede pigen med sin mor, som han havde indledt et forhold til.

Lasse Peter Ljungstrøm blev i 2016 dømt i en anden sag. Her fik han forbud mod at opholde sig i hjem, hvor der opholder sig børn under 18 år.

Alligevel opholdt han sig i perioder i hjemmet på Djursland, hvor han fra april til maj sidste år flere gange udsatte pigen for andre seksuelle overgreb end samleje.

Når en voksen udsætter et barn under 12 år for seksuelle overgreb, er der ifølge straffeloven altid tale om voldtægt.

ritzau