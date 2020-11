Lastvognen ræser væk, da chaufføren får øje på os. Så vi får ikke at vide, hvor træet stammer fra

Den røde jord er spættet med akacietræer, så langt øjet rækker mod bjergene i horisonten.

Vi er i naturområdet Kasigau i det sydlige Kenya. Her er varmt, tørt og støvet, men akacietræer kan vokse under vanskelige forhold og er udbredte i Kenya. Akacietræerne er en vigtig del af hverdagen for mange kenyanere. De kan levere skygge for solen, byggematerialer til huse og møbler, trækul til at lave mad og naturmedicin til syge mennesker.

De seneste år er det dog ikke kun kenyanerne, som har fået noget ud af akacietræerne her i Kasigau. Træerne bliver også brugt til at klimakompensere for firmaer og privatpersoner i Vesten, som gerne vil have en grønnere samvittighed.