Regionerne vil have mere genbrug og mindre grusgravning

Nye grus- og sandgrave er ikke populære hos naboerne. De støjer og støver og skaber en masse tung trafik, ofte på mindre veje, hvor de store lastbiler er ekstra generende. Det bliver stadig vanskeligere at finde plads til dem, specielt i de tættest bebyggede områder som hovedstadsområdet, som til gengæld er storforbruger af grus og sand til de mange store anlægsopgaver.

Derfor skal byggeaffald, overskudsjord og slam fra havneuddybninger erstatte sand og grus i langt større omfang, end tilfældet er i dag, foreslår Danske Regioner i et nyt udspil. Den type materialer tegner sig i dag for blot 7 procent af råstofforbruget.

»Råstofferne bliver færre, og råstofgravene kommer til at ligge tættere og tættere på beboere og andre interesser, for eksempel natur. Desuden ønsker ingen en grusgrav i baghaven. Derfor vil vi gerne have mere genanvendelse«, siger Heino Knudsen (S), formand for Region Sjælland og for Danske Regioners miljø- og ressourceudvalg.