Juraprofessor: »Der er ikke nogen, der har retskrav på at være borgmester«

Tidligere overborgmester Frank Jensens (S) hår sidder velklippet tilbageblæst, da han med vandet i Københavns Havn lige bag sig for to uger siden forklarer, hvorfor han trækker sig fra posten som overborgmester.

Flere kvinder, nogle anonyme, har anklaget ham for flere tilfælde af seksuelle krænkelser. Forhold, som han modstræbende erkender, samtidig med at han kalder sagerne forældede i juridisk forstand og påkalder sig retsbeskyttelse.

Til et kamera siger han: »Nu skal man passe på, at man ikke indretter sig sådan, at man sætter folk for en folkedomstol, før man kender indholdet af de konkrete sager«.