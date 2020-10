Samira Nawa: »Det er et meget uelegant opgør, der er gang i, men det er sådan det må være«

Det er kun godt, at mandlige politikere reflekterer og gransker deres hukommelser for mulige #MeToo-lig i lasten – også selv om der ikke måtte være noget at komme efter.

Sådan lyder det fra to af de kvinder, der har været med til at sætte gang i den debat om sexisme og seksuelle krænkelser, der dominerer dansk politik og store dele af samfundet i det hele taget.

Reaktionen kommer, i forbindelse med at en lang række mandlige folketingsmedlemmer over for Politiken udtrykker nervøsitet, usikkerhed og angst for, om utilsigtede hændelser flere år tilbage pludselig bliver udlagt som seksuelle krænkelser.