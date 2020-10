Jens Rohde: »Kødfrie dage får alle grøntsagerne til at vende sig i maven på mig«

Torsdag fremlagde finansminister Nicolai Wammen (S) sine rammer for, hvordan statens virksomheder skal bruge deres penge, og et af de punkter, der vakte opsigt, var to kødfrie dage per uge i Statens kantiner. Senere samme dag kunne Ekstra Bladet fortælle, at de to vegetardage ikke gælder Folketingets egen kantine, Snapsetinget.

Folketingets drift ligger under præsidiet, bestående af Folketingets formand Henrik Dam Kristensen (S) og fire næstformænd, som suverænt og uafhængigt af regeringen bestemmer, hvad der skal på bordet for de folkevalgte hvornår.

En af næstformændene Jens Rohde, som fra sin bil himler op over det formynderi, finansministeren ligger op til i Staten, og han vil bestemt ikke lade denne »symbolpolitik« gå ud over udvalget af mad i Snapsetinget.