Flugtbilist mistænkes for at sniffe lattergas, inden han kørte 5-årig pige ihjel

Politiet mistænker den unge mand, der forleden skal have kørt en femårig pige ihjel i København, for at have sniffet gas.

I bilen, en VW Passat, har politiet fundet lattergaspatroner, oplyser chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov til TV 2 News fredag forud for et grundlovsforhør.

»Det er vores overbevisning, at den her mand var påvirket af bevidshedspåvirkende stoffer under sin gerning og påvirket under sin kørsel«, siger han til TV 2.

Ulykken skete onsdag eftermiddag ved 16-tiden på Peter Bangs Vej i Valby. Fra en sidevej kørte bilen med stor fart tværs over Peter Bangs Vej og ramte her pigen og hendes mor.

Barnet mistede livet, mens moren fik lettere kvæstelser.

Bilisten stak af til fods, og politiet efterlyste derefter manden med navn og foto.

»Vi var lige i hælene på ham«, siger chefpolitiinspektøren til TV 2 News.

Eftersøgningen gav resultat torsdag aften ved 20-tiden. Den 21-årige eftersøgte blev anholdt i en bil sammen med to andre.

Disse sigtes for at have hjulpet den 21-årige i bestræbelserne på at undgå en retsforfølgelse.

Ved middagstid fredag skal bilisten fremstilles for en dommer i Retten på Frederiksberg. En anklager vil bede om at få varetægtsfængslet den anholdte.

Her ventes han at blive sigtet for blandt andet uagtsomt manddrab.

ritzau