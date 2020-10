Spionsag i nyt lys: FE’s sikkerhedschef kendte til hemmelige lydoptagelser

Sagen om Forsvarets Efterretningstjeneste bliver stadig mere prekær, efter at spionvæsenet for nylig blev anklaget for at have ført sit uafhængige kontrolorgan bag lyset og udsat danskere for en uberettiget risiko for overvågning.

Det viser sig nemlig nu, at FE’s interne sikkerhedsafdeling vidste, at en menig it-ansat i strid med alle regler foretog skjulte lydoptagelser, erfarer Politiken fra flere sider og under forudsætning om anonymitet.

Men alligevel blev der ikke skredet ind over for medarbejderen, der i 2018 forlod tjenesten frivilligt og nu er kendt som spionsagens whistleblower.