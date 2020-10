Livechat med Camilla og Sigrid, der brød tavsheden: Hvad mener I konsekvensen skal være for Karsten Lauritzen?

Hvor udbredt er problemet med sexisme i politik? Hvem bærer ansvaret? Og hvordan kan vi komme det til livs? Camilla Søe og Sigrid Friis er to af de fire kvinder, der har taget initiativ til et opråbet ’En blandt os’, der er et opgør med sexisme og krænkelser i dansk politik. Klokken 11 sidder de klar til at svare på spørgsmål fra Politikens læsere. Stil dine spørgsmål nedenfor.