Camilla og Sigrid brød tavsheden: Livechat med dem om sexisme i dansk politik

Camilla Søe og Sigrid Friis er to af de fire kvinder, der har taget initiativ til et opråbet ’En blandt os’, der er et opgør med sexisme og krænkelser i dansk politik. Klokken 11 sidder de klar til at svare på spørgsmål fra Politikens læsere.