Her er tre grunde til, at boligpriserne vil fortsætte med at stige - og så den farlige joker

Boligejerne har overraskende og uventet vundet på coronakrisen. Selv om det ikke hænger sammen i en gængs økonomisk analyse, viser Danmarks Statistiks tal, at huspriserne i august er steget med 5,4 procent og ejerlejlighederne med hele 9,0 procent i forhold til august sidste år. Det er kommet bag på så godt som alle økonomer, for økonomiske kriser vil normalt trække huspriserne ned, ikke skubbe dem op.

Det så vi sidst bekræftet under finanskrisen i 2008 og 2009. Den gang faldt huspriserne på landsbasis med over 20 procent og ejerlejlighederne med over 15 procent. Og endnu mere i København.

Da regeringen lukkede Danmark delvis ned i marts, lød vurderingerne fra de mest pessimistiske økonomer, at boligpriserne ville falde med 10 procent. Selv de mest optimistiske mente, at et prisfald var uundgåeligt. Var der nogen, som troede, at boligmarkedet ville ignorere krisen, gemte de sig godt.