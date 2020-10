Karsten Lauritzen har befamlet kvinder: »Vi er nødt til at skelne mellem tingene. Vi må skelne mellem sexchikane og flirt«

En aften i 2018 sad Venstres daværende skatteminister, Karsten Lauritzen, på Christiansborgs stamværtshus Toga. Her kom han til at sidde ved siden af Jyllands-Postens politiske redaktør, Marchen Neel Gjertsen, og på et tidspunkt begyndte han at tage hende på låret, så hun måtte fjerne hans hånd.

Han vidste godt, at det var upassende, og næste dag ringede han og gav hende en undskyldning.

Det fortæller han i et interview i dag med Jyllands-Posten. Et interview, som han selv har henvendt sig til Marchen Neel Gjertsen om. Selv om episoden mellem dem sådan set var ordnet med det telefonopkald, vil han gerne forklare sig yderligere. I avisen.