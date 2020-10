Varslingssystem: Erhvervslivet roser regeringen. Borgerlige vil vide mere

Regeringen har i dag fremlagt et nationalt varslingssystem for coronaindsatsen.

Ikke mindst den borgerlige opposition og erhvervslivet har gennem længere tid kritiseret, at regeringen ikke har fremlagt en plan for, hvilke knapper man vil skrue på hvornår. Med nye tiltag fra dag til dag har det været vanskeligt for erhvervslivet og andre at forberede sig, har det lydt.

Varslingssystemet bygger på i alt fem risikoniveauer. Risikoniveau 1 dækker over ’lav lokal smitte med mulighed for opblussen’. I den anden enden af skalaen dækker risikoniveau 5 over ’udbredt samfundssmitte og risiko for, at behandlingskapaciteten på sygehusene overstiges’. Danmark befinder sig i øjeblikket midt på skalaen - på niveau 3 med ’udbredt samfundssmitte med potentiale for hurtig acceleration i smittetal’.