Opråb fra Menneskerettighedsinstitut: Regeringen skal redde 'boghandleren fra Brønshøj' fra dødsstraf

Regeringen må hurtigst muligt tage kontakt til Marokkos myndigheder og sikre sig, at den dødsdømte terrorist Said Mansour ikke bliver henrettet.

Sådan lyder den klare appel fra Institut for Menneskerettigheder, efter at »boghandleren fra Brønshøj«, som Said Mansour er blevet kaldt, er dømt til døden i Marokko, der modtog ham fra Danmark sidste år.

»Det vigtigste her og nu er, at den dødsdom ikke bliver eksekveret. Og jeg kan forstå, at den er er appelleret, så det vigtigste for de danske myndigheder er at følge op med de marokkanske myndigheder og sikre ideelt set, at den bliver omstødt eller konverteret til en fængselsstraf. Og hvis den bliver stadfæstet, at den ikke bliver eksekveret«, siger monitoreringschef på Institut for Menneskerettigheder Christoffer Badse.