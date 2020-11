Pia Kjærsgaard: Danmark skal ikke protestere mod Said Mansours dødsdom

Det må være op til de marokkanske myndigheder at afgøre, om de vil eksekvere dødsdommen mod Said Mansour, også kendt som ’boghandleren fra Brønshøj’.

Sådan lyder det fra Dansk Folkepartis stifter og udlændingeordfører, Pia Kjærsgaard, efter at den danske regering har fået bekræftet, at Said Mansour har modtaget en dødsdom i Marokko. Mansour blev sidste år sendt til netop Marokko fra Danmark, efter at han herhjemme er blevet dømt for at opildne til terror.

»Han er en terrorist, og vi har døjet med ham i mange år i Danmark. Alt, alt for mange år. Nu er han så sendt til sit hjemland, som muligvis eksekverer en dødsdom imod ham. Og det må de jo ligesom tage stilling til«, siger Pia Kjærsgaard.