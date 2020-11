Taget i skridtet og seksuel stønnen i telefonen: Sexchikane rammer også mandlige læger

Som reservelæge skulle han have godkendt sit ophold af den kvindelige uddannelsesansvarlige overlæge, så han kunne søge sin hoveduddannelse. Men hun sagde, at hendes underskrift »kostede samleje«.

Først troede han, at det var en joke, men hun mente det alvorligt – og det endte med, at han ikke fik hendes underskrift, da han ikke ville have sex med hende. Han måtte søge til en anden afdeling, hvor han så fik den nødvendige underskrift.

Dette er et af de mange vidnesbyrd fra mandlige læger, som Jacob Rosenberg, overlæge og professor på Herlev Hospital, har samlet sammen på få dage. I et lægeforum på Facebook efterlyste han mandlige læger, der har oplevet at blive seksuelt krænket. Og så væltede det ind. I løbet af 10 timer fik han omkring 100 indlæg, og siden kom der flere til i løbet af få dage.