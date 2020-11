28.000 har allerede skrevet under: Desperate forældre vil fjerne handikapsager fra kommunerne

Et nyt borgerforslag vil have handikapområdet væk fra kommunerne. Stillerne mener, at der er for mange forkerte beslutninger, som bliver truffet af den samme myndighed, som skal betale regningen, og som ikke har den nødvendige ekspertise. KL erkender problemerne.