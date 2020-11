Terrorens vrede unge mænd går igen under radaren i Europa

Nu gik det lige så godt. Eller i hvert fald bedre. Gennem de seneste par år har der været et begrundet håb om, at den militante islamistiske terror var på vej til at gå af mode i Europa.

Ikke alene er Islamisk Stat (IS) blevet bombet sønder og sammen i Syrien og Irak, hvilket er gået ud over gruppens evne til at koordinere store angreb mod Europa og rekruttere unge vrede mænd på nettet. Samtidig lod det til, at de omstridte tegninger af muslimernes profet Muhammed var gået lidt i glemmebogen.

Da Politiets Efterretningstjeneste (PET) tidligere på året udsendte sin vurdering af terrortruslen mod Danmark, blev den fortsat anset for at være alvorlig. Men udviklingen i det globale trusselsbillede betød trods alt, at risikoen for et selvmordsangreb på Strøget var reduceret.