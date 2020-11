Justitsminister Nick Hækkerup er smittet med corona

Justitsminister Nick Hækkerup (S) er smittet med corona, skriver han på Facebook. Han har symptomer i form af hoste og feber, men er ved godt mod.

Sent tisdag fik også Venstes Mads Fuglede at vide, at han var konstateret coronasmittet, og desuden er de konservatives formand, Søren Pape Poulsen, smittet.

Folketingets præsidium har besluttet at indskrænke adgangen for gæster til Folketinget i et forsøg på at forhindre yderligere smittespredning.

ritzau/politiken