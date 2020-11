Tvind er gået fra storhed til fald

Mærk verden. Det var princippet bag Den Rejsende Højskole, der blev oprettet i 1970. Unge danskere skulle ud at besøge Indien, Afghanistan og Pakistan i busser for at opleve på egen krop, hvordan verden er skrupskørt skruet sammen. Stifteren Mogens Amdi Petersen, der i dag er 81 år, ønskede at skabe bevidstgjorte folk på vejen mod en socialistisk samfundsomvæltning.

Selve navnet Tvind fik imperiet to år senere, da man i 1972 åbnede Det Nødvendige Seminarium i Ulfborg i Vestjylland, hvor Tvindgården tidligere havde ligget. De lærerstuderende skulle uddannes efter samme ideer som højskoleeleverne. Væk fra klasselokalerne og ud i livets hårde skole, hvor kapitalismen skulle sættes uden for døren. De tilknyttede i Lærergruppen skulle bruge al deres tid hos Tvind og betalte deres løn ind til den fælles kasse, før der blev trukket skat.

Vindmøllen på Tvind, som man begyndte at bygge i 1975, var et monument i beton over, hvad mange mennesker kan, hvis de slår sig sammen og slår sig fri af kapitalistisk vanetænkning. I 1978 – mens resten af Danmark havde energikrise og diskuterede atomkraft – rejste lærere og elever verdens på det tidspunkt største vindmølle.