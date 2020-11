Overraskende tysk dom giver grønt lys til Femern-tunnel og debat om nye, danske megaprojekter

Den danske stat kan ånde lettet op. Den største trussel mod dette årtis største byggeprojekt, en tunnel mellem Rødby og Puttgarden, blev tirsdag ryddet af vejen. En tysk forbundsdomstol i Leipzig ikke blot affærdigede alle seks klagepunkter fra miljøorganisationer, lokale protestbevægelser i Tyskland og rederiet Scandlines, hvis færger i dag sejler på ruten. Den gjorde det også overraskende hurtigt.

Eksperter havde på baggrund af tidligere klager over tilladelserne til at udbygge en motorvej og til at grave ud i Kielerkanalen forventet en årelang proces. Nu betyder domstolens afgørelse, at miljøgodkendelsen til tunnelbyggeriet, som delstaten Slesvig-Holsten udstedte 31. januar 2018, endelig er trådt i kraft. Den danske stats projektselskab, Femern A/S, har dermed lov til at grave en 18 kilometer lang betontunnel ned på bunden af også den tyske del af Østersøen og dække den over med sand og sten.

Går alt efter de danske planer, vil de første biler og tog suse gennem tunnelen i 2029. Selv for en tunnel til næsten 60 milliarder kroner er det lang tid at vente.