Sådan påvirker de nye restriktioner de syv kommuner i Nordjylland

CORONA HOS MINK

Der er over 1.000 minkfarme i Danmark, som årligt har tjent 6-10 mia. kr. på eksport af skind.

Undersøgelser har fundet coronasmitte i besætninger i det nørre- og vestjyske.

17. juni: De første udbrud blev konstateret på en minkfarm nær Hjørring.

20. juni: En ny besætning meldes coronasmittet, hvor 2 ud af 46 testede mink bærer virussen. Ejerens hund er også ramt.

1. juli: Endnu en besætning meldes smittet. Det er den tredje i rækken.

4. juli: 125 minkbesætninger er testet uden fund af corona.

2. september: Smitten spreder sig og når sin sjette farm ved Hirtshals.

10. oktober: Borgere i Gjøl protesterer mod aflivninger og blokerer adgangen til minkfarme.

14. oktober: 10 borgmestre fra flere kommuner protesterer mod regeringens strategi for aflivning af mink.

17. oktober: 60 minkavlere kræver i et opråb, at aflivninger på farme uden smitte standses.

21. oktober: Hver tiende minkbesætning er nu smittet.

29. oktober: Fødevarestyrelsen oplyser, at 3,8 mio. af landets cirka 12 mio. mink skal aflives. Udgifterne til minkaflivninger passerer en mia. kr.

31. oktober: Hver tredje besætning er nu berørt af smitten eller indgrebene mod spredningen af corona.

2. november: Fødevarestyrelsen afslører, at 1.240.000 mink er aflivet og at indsatsen nu afliver over 100.000 om dagen

4. november: Regeringen meddeler, at 207 besætninger er smittet og at alle mink nu skal aflives. Den lover en ’tempobonus’ for de minkavlere, der hurtigst får aflivet dyrene.

