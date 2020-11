Bettina Heltberg: Personligt kommer jeg​ til at savne præsidentvalgets taber

En af de værste ulykker, man overhovedet kan forestille sig, er overgået vores største allierede, det engang så mægtige og fortryllende USA.

Ak, se nu, hvor splittet og hadefuldt borger står imod borger. Ikke siden frihedskrigen, ikke siden borgerkrigen, ikke siden Cubakrisen, ikke siden katastrofen med den myrdede præsident, ikke siden katastrofen med hans lillebror, der også skulle have været præsident, ikke siden Vietnamkrigen, ikke siden de to tårne, ikke siden Reagan blev døv, ikke siden Bill Clinton forgreb sig på en ung praktikant, ikke siden Hillary ikke blev valgt, har vi oplevet en så markant katastrofe, som den, der i dag præger vores USA, og jeg siger ’vores’, lige som når jeg konstaterer, at Ledøje spiller tv-transmitteret fodbold mod Smørumnedre. De medarbejdere fra TV 2 News og DR, der ikke har fået konstateret corona, er taget af sted til samtlige USA’s splittede stater.

Men nu er det, at jeg siger til jer: Take it easy!