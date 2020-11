Børnene på Sjælsmark er blevet til børnene på Avnstrup: Nogle er blevet gladere - Fayeza har det ikke godt

I det ene værelse er der evigt tusmørke. Det er altid november, og udenfor er bladene brune og visne. Her ligger en dreng på 15 år bag et forhæng. Han taler ikke med andre mennesker, han svarer med enstavelsesord, og når han åbner munden, hvisker han. Han er holdt op med at spise og har selvmordstanker.

Engang boede han i en villa med sin lillesøster og sine to forældre, og han troede, at det land, hvor han er født, var hans land, at villaen var hans forældres, og at han var lige så dansk som alle andre i skolen i Allerød, hvor lærerne og psykologerne beskrev ham som en empatisk, sød, sårbar og følsom dreng, der efter en vanskelig skolestart begyndte at klare sig godt.

Men for snart fire år siden måtte familien, som er afviste asylansøgere fra Irak, flytte fra huset. De blev anbragt på udrejsecenter Sjælsmark, hvor de har boet i tre år og alle blev syge. Moren bliver jævnlig indlagt på psykiatriske afdelinger, faren er blevet apatisk og modløs og har svagt hjerte efter 19 år i Danmark, og lillesøsteren på 12 år var engang et livstykke, men er det ikke længere. En aften måtte moren køres på hospitalet med udrykning fra Sjælsmark. Hun havde taget piller. Det var hendes to børn, der fandt hende.