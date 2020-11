Bare rolig, den er ikke farlig for mennesker: Men fugleinfluenzaen sætter dansk fjerkræ bag hegn

Fra og med i dag er det midlertidigt slut med fritgående høns og tamænder i Danmark. De skal bag hegn, og hvis indhegningen er over 40 kvadratmeter, skal den overdækkes med tråd eller lignende for at holde vilde fugle væk. Dette påbud fra Fødevarestyrelsen er et centralt tiltag i kampen for at hindre, at den stærkt smitsomme fugleinfluenza H5N8 spreder sig til danske fjerkræbesætninger.

Påbuddet kommer, efter at der er konstateret udbrud af H5N8 i fjerkræbesætninger i både Holland og Storbritannien. Samme type fugleinfluenza er også fundet i vilde fugle i Tyskland og Holland. Det fik Fødevarestyrelsen til torsdag at hæve trusselsniveauet fra ’meget lav’ til ’høj’. I dag er der så fundet en død vandrefalk ved Sakskøbing på Lolland med H5N8 i kroppen.

Fødevarestyrelsen understreger, at der ikke kendes tilfælde, hvor denne type fugleinfluenza smitter mennesker.