Erik Westergaard har arvet sin minkfarm fra sin far. Til nytår var det planen, at hans egen søn skulle overtage farmen. Nu er alt ændret

Erik Westergaard har arvet sin minkfarm fra sin far. Senest mandag har han slået sine 26.500 mink ihjel. Ingen af dem, der har truffet beslutningen om at lukke minkerhvervet, forstår, hvad det vil sige at miste sit livsværk, siger han. Han frygter, at flere minkavlere vil sige helt farvel. Til livet.