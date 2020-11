Sagen forfra: Omsorgssvigt som følge af manglende personale i Valbyklyngen

I februar skrev 58 forældre under på et opsigtsvækkende brev. De mange forældre gik samme om at klage over forholdene i daginstitutionerne Nabohuset, Arken, Isbjørnen og Børnekompasset i Københavns Kommune.

I Københavns Kommune er institutionerne inddelt i klynger, der har deres egen ledelse. De fire institutioner ligger i den samme klynge af institutioner i Valby, som hedder VVKC.

Ifølge forældrene har børn i institutionerne været udsat for omsorgssvigt, der blandt andet skyldes hyppig udskiftning af personale og dårlig ledelse.