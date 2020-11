Departementschef: Jeg blev ansat til at effektivisere Skat

Opgaven var klar, da daværende skatteminister Thor Möger Pedersen, dengang SF’er og senere socialdemokrat, ansatte Jens Brøchner som departementschef i foråret 2012:

Departementschefen skulle effektivisere skattevæsenet, så det kunne drives med færre ansatte.

Det forklarede Jens Brøchner, da han tirsdag for anden gang afgav forklaring i Undersøgelseskommissionen om Skat, der prøver at finde ud af, hvordan det kunne gå så galt, at kriminelle uhindret fik lov at snyde Skat for 12,7 milliarder kr. i refunderet udbytteskat, samtidig med at inddrivelsen af borgernes gæld og ejendomsvurderingerne brød sammen.