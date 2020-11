»Alle mink i Danmark skal aflives«: Så klar var den 'uklare kommunikation' til minkavlerne

Onsdag den 4. november afholdt de danske myndigheder med statsminister Mette Frederiksen (S) i spidsen pressemøde.

Budskabet var ikke til at tage fejl af. En mutation i coronavirus havde spredt sig fra mink i Nordjylland til mennesker. Og laboratorieforsøg havde vist tegn på, at mutationen kunne blive sværere at bekæmpe med de vacciner, der er ved at blive udviklet, og som hele verden sukker efter.