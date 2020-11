Enhedslisten: Mogens Jensens beklagelse er ubrugelig

I onsdags beordrede statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde, at alle mink i Danmark skulle aflives af frygt for coronasmitte fra mink til mennesker og særligt i henhold til en muteret virus fundet hos både mink og mennesker.

Søndag stod det så klart, at regeringen ikke har lovhjemmel til at beordre alle raske mink aflivet, hvis de befinder sig uden for en radius på 7,8 km fra minkfarme med smittede mink.

Af den grund beklagede fødevareminister Mogens Jensen (S) mandag, at kommunikationen omkring mink har været uklar: