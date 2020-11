Anden halvleg: Død over værtindegaven - hvorfor opfører middagsgæster sig som dumme hunde?

Det er en historisk mulighed. Da vi nu alligevel har vænnet os af med at se folk og gå ud om aftenen, så kan vi vel også tage luften ud af det her med værtindegaven.

Der var engang, vi ikke alle sammen gik rundt med lammelser i underansigtet efter at have været pakket ind i klamme omslag hele dagen. Der var engang, hvor dem, man talte med, ikke var pixilerede, og hvor de ikke skrattede og lød, som om de sad og holdt sig for næsen.

Og der var også engang i begyndelsen af det her århundrede, hvor man blev inviteret ud. Som jeg mindes det, kunne det ske flere gange om måneden, når man var heldig. Man tog pænt tøj og deodorant på og fandt et S-tog i forventningen om, at det nok alligevel ville være sikrest med en taxa hjem.