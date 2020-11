Minkavlere aner spinkelt håb: Gemmer de bedste avlsdyr

Siden det i søndags kom frem, at der ikke er lovhjemmel for den drastiske beslutning om at aflive alle danske mink, har regeringen befundet sig i stormvejr.

Beslutningen har skabt forargelse hos Christiansborgs andre partier, men i særdeleshed blandt dem, det hele handler om: minkavlerne. For uagtet om statsministeren og fødevareministeren vidste, at der var tale om en ulovlig instruks, da de meddelte det på pressemødet sidste onsdag, går det ud over mennesker, der i forvejen har været hårdt prøvet de seneste par måneder, mener minkavler Mads Sørensen. Han har en farm ved Varde uden smittede mink, og han er derfor en af dem, hvor det var ulovligt, at regeringen krævede, at han aflivede sine mink.

»Vi fortsætter aflivningen af de resterende mink, men vi gemmer de bedste avlsdyr til sidst, i håb om at situationen ændrer sig de næste fire - fem dage. Men det ser svært ud, særligt efter Mogens Jensen har fremsat en lovforslag, som kræver et simpelt flertal, og som skal hastes igennem Folketinget«, siger han.