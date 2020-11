Røde partiledere angriber regeringen: Uprofessionelt, sjusket og dybt alvorligt

Regeringen og ikke mindst fødevareminister Mogens Jensen (S) er under tiltagende pres, efter at regeringen har erkendt, at den ikke havde hjemmel i loven til at kræve alle mink i Danmark slået ned.

Lederne af regeringens tre støttepartier kræver svar på, hvad der er foregået, og både SF og Enhedslisten vil have iværksat en uvildig undersøgelse af forløbet.

»Det er simpelthen uprofessionelt, når der bliver sjusket med loven. Derfor skal vi selvfølgelig have det her undersøgt til bunds. Det er jo i ministeriet, fejlen er sket«, skriver SF-formand Pia Olsen Dyhr i en mail til Politiken.