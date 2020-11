Mogens Jensens lokalformand: »Det er noget forbandet svineri«

Det er ikke et imponeret socialdemokratisk bagland, som nu reagerer på fødevareminister Mogens Jensens (S) håndtering af regeringsbeslutningen om aflivning af samtlige mink i Danmark.

»Det er noget forbandet svineri«, lyder det lige ud af posen fra Knud Egon Poulsen, formand for Socialdemokratiet i Herning, i Jyllands-Posten.

Mogens Jensen er opstillet i Herning, og lokalformanden siger, at regeringen selv må redde sig ud af, at den har beordret alle minkavlere i landet til at slå dyr ned uden at have sikret sig lovhjemmel til beslutningen.