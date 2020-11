Ny deadline: Minkavlerne får små tre uger til masseaflivning

Mens det er åbent spørgsmål om fødevareminister Mogens Jensen (S) overlever sagen politisk, ligger det anderledes fast, hvad tidshorisonten og straffen bliver for en ny lov om at aflive landets cirka 17 millioner mink.

Senest den 1. december skal de danske minkavlere have efterlevet regeringens krav om at slå deres besætninger ned, fordi pelsdyrene ifølge Statens Serum Institut kan komplicere udviklingen af en effektiv vaccine mod corona og udgøre en trussel mod den globale bekæmpelse af pandemien. Hvis nogen minkavlere bryder loven, vanker der en bøde eller i yderste konsekvens op til seks måneder fængsel.

Det fremgår af det lovforslag, som regeringen nu forsøger at haste gennem Folketinget, efter at der til stor politisk opstandelse ikke har været lovhjemmel til at foretage masseaflivningen af alle mink. Det er afgørende vigtigt for folkesundheden, at aflivningen kommer til at ske hurtigst muligt, står der i bemærkningerne.