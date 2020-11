Tre tidligere Venstre-skatteministre: Vi hørte intet om risiko for svindel i Skat

Tre tidligere skatteministre fra Venstre fik i deres tid som ministre ikke noget at vide om, at der var risiko for, at pengene ville fosse ud af Skats kasse i form af tilbagebetalinger af udbytteskat til personer, der ikke havde krav på pengene.

Det fortalte de tre tidligere ministre, Kristian Jensen, Troels Lund Poulsen og Peter Christensen, onsdag, da de afgav forklaring i Undersøgelseskommissionen om Skat.

Kommissionens første af en række opgaver er at finde ud af, hvordan det kunne gå til, at svindlere i en årrække frem til august 2015 kunne hente 12,7 milliarder kroner ud af Skat blot ved at sende anmodninger om, at de havde betalt udbytteskat af danske aktier, som de oplyste, at de også havde betalt skat af i udlandet.