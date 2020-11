Politikens politiske redaktør før samråd: Mogens Jensen er blevet en lus mellem to negle

Forud for onsdagens samråd i Folketinget har fødevareminister Mogens Jensen (S) sagt, at det ikke er op til ham at bestemme, hvorvidt han kan fortsætte som minister eller ej. Statsminister Mette Frederiksen (S) har heller ikke forholdt sig til Mogens Jensens fremtid. Netop derfor bliver samrådet, hvor mink er på dagsordenen, særligt spændende.

Onsdag 4. november stod statsministeren endnu engang foran danskerne til coronapressemøde. En ny mutation af virussen kunne sprede sig fra danske mink til mennesker. Konsekvensen blev allerede samme dag, at Fødevareministeriet udsendte en ordre om, at alle danske mink skulle aflives. Problemet er, at ministeriet ikke havde den rette lovhjemmel til sådan en ordre, og nu er spørgsmålet: Hvem vidste hvad, hvornår?

Anders Bæksgaard, Politikens politiske redaktør, forudser en byge af spørgsmål om den kontroversielle ordre på dagens samråd.