Kristian Madsen: Nu må statsministeren komme på banen

»Nu er forvirringen total. Det må være konklusionen«. Sådan lyder det fra Politikens politiske kommentator, Kristian Madsen, efter at fødevareminister Mogens Jensen (S) onsdag luftede tanken om, at et antal avlsmink ikke nødvendigvis skal aflives.

»Vi gør, hvad vi kan for at se på, hvorvidt det er muligt at bevare avlsdyr«, sagde Mogens Jensen i et interview til TV Midtvest.

Og den melding går lodret imod de tidligere meldinger fra regeringen, nemlig at alle mink skal aflives.