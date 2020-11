Vanvidsbilist skal for retten: Sådan vil politiker komme trafikegoister til livs

Før dødsulykken var han flere gange tidligere taget for at køre alt for hurtigt og i påvirket tilstand. 29. juli sidste år var speederen atter en gang presset i bund. Men denne gang gik det galt: Et tilfældigt offer blev slået ihjel, da gerningsmanden kørte vanvidskørsel over Langebro i København.

At den mand, der nu kommer for retten for at have taget et andet menneskes liv i trafikken, tidligere er taget for hensynsløs kørsel viser ifølge Kristian Pihl Lorentzen, at der er brug for mere færdselspoliti.

Han er næstformand i Færdselssikkerhedskommissionen, folketingspolitiker og har netop sammen med kørelærer Carina Bach skrevet en bog, ’Stop trafikal egoisme’ om det, han ser som en tiltagende dårlig trafikkultur i Danmark.