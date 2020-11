Kolleger om Mølbak: Dygtig forsker og dårlig kommunikator

For mindre end et år siden havde de færreste hørt om Kåre Mølbak, der nu har meddelt, at han stopper med udgangen af januar som faglig direktør i Statens Serum Institut.

Men det vendte coronakrisen op og ned på, da sygdommen i marts lukkede Danmark ned og gjorde den 65-årige professor med den alternative frisure til et landskendt ansigt. På godt og ondt.

I virkeligheden egner rådgiveren for statsminister Mette Frederiksen (S) sig bedre til at forske i folkesundhed og skrive videnskabelige artikler end til at stå i direkte tv og forklare befolkningen, hvilke tiltag der er nødvendige for at bremse epidemien blandt mennesker og mink.