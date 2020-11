Hun slipper ikke uskadt fra sagen: Frederiksen snerrer irriteret ad tv-vennerne

Statsminister Mette Frederiksen er med sin kølige, rolige fremtræden ofte blevet sammenlignet med sin altid kontrollerede forgænger Anders Fogh Rasmussen (V).

Men da Frederiksen torsdag var gæst i DR og TV 2’s bløde aftenprogrammer, gav det mest mindelser om Lars Løkke Rasmussens mest irritable dage. Frederiksen sukkede utålmodigt, snerrede ad værterne og angreb præmisserne: »Det var da et mærkeligt spørgsmål«, sagde statsministeren, da Go’Aften Danmarks Abdel Aziz Mahmoud ville vide, hvorfor hun ikke havde sikret sig lovhjemmel for den ulovlige beslutning om at slå alle landets mink ned.

Man kunne næsten se irritationen dampe ud af statsministerens ører. Irriteret over at være havnet i denne situation, hvor hun må undskylde og beklage. Irriteret på sin usikre fødevareminister, Mogens Jensen, der synes at gøre problemerne værre, hver gang han tager ordet.