To sager illustrerer, hvor stor mistilliden var mellem ledelse og forældre i Valby-institutioner

På ydersiden ligner Isbjørnen, Arken, Børnekompasset og Nabohuset i Valby alle andre daginstitutioner. Men bag facaden udspiller sig en større konflikt mellem forældre, ledelse og Københavns Kommune.

I en ny rapport forsøger Intern Revision i Københavns Kommune at kaste lys over sagen, der for alvor fik opmærksomhed, da 58 forældre skrev under på et brev, hvor de klagede over forholdene i de fire institutioner.

I rapporten kan man læse, at der siden 1. januar 2016 har været mindst 47 klagesager med 124 klagepunkter, hvor emner som udskiftning af personale, mangel på personale samt utilfredshed med ledelsen, trivsel og arbejdsmiljø dominerer. Overordnet har klagerne været »berettigede«, konkluderer rapporten.