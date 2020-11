Bundlinjen: Selv med nye vacciner vil dansk eksport blive ramt næste år

Der er rekordvækst i dansk økonomi, og udviklingen siden coronakrisens start ligner det forløb, som finansminister Nicolai Wammen (S) havde som det mest optimistiske, da han i foråret satte bogstavetiketter på mulige økonomiske scenarier i krisen. V-forløbet var en hård økonomisk nedtur, en hurtig vending og en stærk økonomisk vækst. Andre bogstaver beskrev forløb, hvor dansk økonomi faldt ned og enten ikke rejste sig igen, eller hvis den gjorde det, så ville der komme en ny nedtur, før væksten vendte tilbage.

For økonomerne repræsenterer bogstaverne kurver på en skærm. For ikke-økonomer er V et historisk sejrstegn. Men coronakrisen er ikke slut, og dansk økonomi er ikke tilbage på 2019-niveau. Der er voksende risiko for, at den anden smittebølge, som hærger USA, vil tvinge væksten ned. Dansk økonomi havde i tredje kvartal en rekordvækst på 4,9 procent i forhold til andet kvartal, som til gengæld havde et rekordfald i væksten og gav et taknemligt udgangspunkt for en sammenligning. Og væksten i fjerde kvartal kan gå i minus igen.

Danmark er i færd med at udslette et helt erhverv. Mink fylder ikke så meget på nationalregnskabet, men både dansk eksport og beskæftigelse vil blive ramt mærkbart. Samtidig med, at anden smittebølge har udløst nye nedlukninger, som rammer forbruget på eksportmarkederne. Almindelig statistik kommer med ofte måneders forsinkelse, så det er svært at sige, hvor alvorligt det bliver. Men statistikerne er begyndt at anvende såkaldte højfrekvente data, som tager temperaturerne på økonomierne næsten i realtid, så både virksomheder og politikere får et bedre beslutningsgrundlag.