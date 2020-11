Ellemann kræver straks-forhandlinger om ny epidemilov: Mette Frederiksen har svigtet vores tillid

Socialdemokratiet er efterhånden isoleret på Christianborg, når det gælder epidemiloven. Alle andre partier ønsker, at regeringen og dens ministre fratages en række af de vidtgående beføjelser i loven.

Nu skruer Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen op for kravet om at få ændret loven.

I sin landsmødetale opfordrer han statsminister Mette Frederiksen (S) til at indkalde til forhandlinger i næste uge.

Opfordringen kommer med afsæt i statsminister Mette Frederiksens beslutningen om at aflive alle mink. Beslutningen blev meddelt og igangsat uden at der var et lovgrundlag på plads.

»Statsministeren har vist sig ude af stand til at forvalte den tillid, som Folketinget viste hende i foråret, da corona ramte Danmark. Det skal vi lave om nu. Derfor foreslår Venstre, at vi skal have en ny epidemilov, så vi kan få sat en stopper for den enevældige tilgang, som statsministeren har praktiseret«, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Opdateres

Ritzau