Obama i ny bog om toppost til Fogh: Lokkede Erdogan med lukrativ post og truede med dårlig stemning

Den tidligere amerikanske præsident Barack Obama føjer nu flere detaljer til historien om de dage i april 2009, da den tidligere danske statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) fik tildelt posten som generalsekretær for NATO.

At Tyrkiets daværende premierminister, den nuværende præsident Recep Tayyip Erdogan, havde et alvorligt horn i siden på Fogh, er en kendt sag. Erdogan var vred over, at Fogh ikke havde skredet ind over for Muhammedtegningerne i Jyllands-Posten, og derfor var Erdogan helt indtil målstregen manden, der blokerede for Fogh.

I sin nye erindringsbog, ’Et forjættet land’, beskriver Obama, hvordan han selv fik overbevist Erdogan om, at Fogh skulle have posten.